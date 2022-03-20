КНДР в течение часа произвела четыре выстрела из реактивных систем залпового огня в Желтое море - СМИ

CentralAsia (CA) - Северная Корея произвела четыре предполагаемых выстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Желтое море, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Как рассказал представитель военных Южной Кореи, выстрелы произвели из неустановленного места в провинции Южный Пхеньян в течение часа с 7:20 (1:20 мск). Это стало 11-м подобным инцидентом с начала года.

Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное совещание заместителей министров по поводу этих выстрелов, добавил представитель военных.

«Мы сохраняем нашу готовность к обороне, внимательно следя за соответствующими событиями», — добавил чиновник.

Предыдущий запуск снарядов КНДР был 16 марта, однако он провалился вскоре после старта, рассказывали в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. По их данным, это было испытание спутника.

До этого в Южной Корее и США говорили о недавнем испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа. «Это серьезная эскалация со стороны КНДР», — заявил представитель администрации президента США Джо Байдена, передавал CNBC. Он назвал пуски ракет Пхеньяном грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Представитель Пентагона Джон Кирби утверждал, что испытания проводились с целью оценить новую систему перед проведением тестов на дальность в будущем.