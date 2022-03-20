Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о сближении Украины и России по «важным вопросам»

Мевлют Чавушоглу

CentralAsia (CA) - Некоторые из ключевых вопросов на переговорах России и Украины должны решаться на уровне президентов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Hurriyet.

«Происходит сближение позиций обеих сторон по важным и ключевым вопросам. В частности, мы видим, что они почти договорились по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы необходимо решить на уровне лидеров», — сказал министр.

«Первые четыре пункта», по версии турецкой администрации, это:

нейтральный статус Украины, ее отказ от членства в НАТО;

демилитаризация Украины и взаимные гарантии безопасности;

«денацификация» Украины;

отказ от законов, ограничивающих использование русского языка на территории Украины.

Еще два пункта — статус республик Донбасса и принадлежность Крыма. Как заявил в интервью Al Jazeera представитель президента Турции Ибрагим Калын, президент России Владимир Путин считает, что позиции сторон по этим двум вопросам недостаточно сблизились.

Чавушоглу выразил надежду на скорое прекращение боевых действий, если стороны «не отступят от своих текущих позиций».

По его мнению, ни Путин, ни Зеленский не против личной встречи. «Если будет соглашение, они обязательно встретятся», — убежден глава турецкого МИДа, не исключив, что переговоры глав государств пройдут именно в Турции.

«Мы будем рады принять их в Турции. Но в действительности важно лишь, чтобы они встретились, — в Турции или где-либо еще», — подчеркнул он.

Турция не раз предлагала организовать встречу Путина и Зеленского, чтобы снизить возникшую в регионе напряженность, и продолжила выступать с таким предложением после начала российской военной операции на Украине. 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил провести переговоры лидеров в Стамбуле или Анкаре.

Пока стороны проводят переговоры на уровне делегаций. Три встречи прошли в Белоруссии, затем обсуждение продолжилось в видеоформате. 10 марта в Анталье встретились главы МИДов России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.