Президент Украины подписал закон о продлении военного положения в стране

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране.

«Этим законом продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 года сроком на 30 суток», — сообщается на сайте Верховной рады Украины.

Военное положение на территории страны было введено 24 февраля. На это время правительство Украины запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине.