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Во Франции заблокировали активы россиян на €850 млн

CentralAsia (CA) -  Французские власти с начала марта заблокировали активы российских «олигархов» на €850 млн, которые находились во французской юрисдикции, заявил министр экономики и финансов республики Бруно Ле Мэр в эфире программы «Большое жюри», передает RTL.

«Это почти миллиард евро, а точнее €850 млн которые были обездвижены», — сказал Ле Мэр.

Министр уточнил, что речь идет, в частности, о €150 млн, находящихся на счетах во французских банках, еще €539 млн составила стоимость около 30 заблокированных объектов недвижимости и двух яхт по €150 млн. Ле Мэр подчеркнул, что эти счета и объекты недвижимости не арестованы в юридическом значении этого термина, однако их владельцы пока не вправе ими распоряжаться, продавать их или получать с них доход.

Евросоюз ввел санкции в конце февраля. В санкционный список попали глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, бизнесмены Геннадий Тимченко, Михаил Фридман, Алишер Усманов и другие бизнесмены, чиновники, сотрудники СМИ и военные.

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