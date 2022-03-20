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Папа Римский призвал прекратить военный конфликт на Украине

CentralAsia (CA) -  Папа Римский Франциск призвал международное сообщество остановить боевые действия на Украине, сообщила пресс-служба понтифика.

«Я призываю всех участников международного сообщества искренне участвовать в прекращении этой отвратительной войны», — сказал Франциск, заявив, что «бессмысленные массовые убийства, злодеяния повторяются каждый день, и этому нет оправдания».

«В самом деле, это еще и кощунственно, потому что идет против святости человеческой жизни, особенно против беззащитной человеческой жизни, которую надо уважать и оберегать, а не уничтожать», — сказал он.

В пресс-службе уточнили, что обращение Папы прозвучало 20 марта на площади Святого Петра.

До начала военной операции России на Украине Франциск пытался содействовать урегулированию украинского конфликта. В конце декабря 2021 года в рождественской речи он призвал причастные к нему стороны начать диалог. «Господь, поддержи тех, кто верит и работает, даже идя против течения, для встреч и диалога, и не позволяйте метастазам гангренозного конфликта распространяться по Украине», — сказал тогда он.

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