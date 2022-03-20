Я готов к переговорам с Путиным, - Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - «Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем закончить эту войну». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 марта в интервью для СNN.

«Если есть хотя бы 1% шанса остановить эту войну, я думаю, что мы должны воспользоваться этим шансом. Мы должны это сделать. Я могу сказать вам о результате этих переговоров – в любом случае, мы ежедневно теряем людей, невинных людей на земле», - сказал он.

Зеленский добавил: «Мы можем продемонстрировать достоинство нашего народа и нашей армии, что мы способны нанести мощный удар, мы способны нанести ответный удар. Но, к сожалению, наше достоинство не поможет сохранить жизни. Поэтому, я думаю, мы должны использовать любой формат, любой шанс для того, чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность говорить с Путиным. Но если эти попытки провалятся, это будет означать, что это третья мировая война», – сказал он.