У нас нет другого выбора, кроме как стать цифровой нацией, чтобы идти в ногу с миром, — эксперт

Э.Амарбаясгалан, главный инвестиционный банкир, Ard Financial Group

CentralAsia (MNG) - Финансовое образование является наиболее важной частью инвестирования

Интервью с Э.Амарбаясгаланом, главным инвестиционным банкиром Ard Financial Group.

— Ard Financial Group по-прежнему является главной движущей силой монгольского фондового рынка. Необходимо срочно идти в ногу с миром и оцифровывать инвестиции. Какие проекты и программы вы реализуете в связи с этим?

— Видение нашей компании — стать ведущей региональной финтех-компанией, предоставляющей внеофисные услуги. Для этого мы создали Ard App, приложение с более чем миллионом пользователей. Помимо торговли ценными бумагами, пенсионных накоплений и покупок в Интернете. Другими словами, вы можете получить все виды финансовых услуг от Ard App. Приложение вносит значительный вклад в развитие фондового рынка. Научиться инвестировать в Интернете — это первый шаг к тому, чтобы стать успешным инвестором.

— Какие факторы могут лучше всего повлиять на расширение фондового рынка?

— Прежде всего, биржи должны быть очень хорошо функционирующими. Кроме того, продукт должен быть квалифицирован, в том числе акции компании. Акции Ard Financial Group были наиболее активно торгуемыми акциями на Монгольской фондовой бирже. Если вы посмотрите на Монгольскую фондовую биржу, то только на Ard и ее дочерние компании приходилось 77% объема торгов в прошлом году. Фондовый рынок может развиваться дальше, если другие компании станут более коммерчески активными, менее концентрированными и будут иметь больше акционеров. Это означает, что инвесторам будет из чего выбирать при инвестировании.

Самое главное – это финансовое образование инвесторов. Сами инвесторы должны интересоваться и свободно знать фондовый рынок, в том числе знать, во что инвестировать и как рассчитывать риск.

— Ard Financial Group призывает к созданию нации цифровых инвесторов. Содержание превращения в цифровую нацию понимается и востребовано государственным и частным секторами на всех уровнях. Почему монголы должны стать цифровой нацией?

— Мир движется в этом направлении. У нас нет другого выбора, кроме как стать цифровой нацией, чтобы идти в ногу с миром. Особенно в стране с небольшим населением и слаборазвитой инфраструктурой, если вы ведете свой бизнес онлайн, получаете свои услуги и делаете все онлайн, у вас есть возможность ускорить развитие и сделать скачок.

Кампания E-Mongolia перестроила общественные услуги. В прошлом получение государственных услуг было сложной задачей; было много очередей и много хлопот, например, поход в банк, чтобы внести 1000 тугриков. Эти услуги теперь доступны онлайн или по телефону. Усилия, направленные на экономию человеческого труда и сокращение отходов, окажут положительное влияние на наше развитие.

— Вы подчеркиваете, что госуслуги оцифрованы. Каким вы видите себя как профессионала в плане совершенствования?

— Нотариусы не понадобятся, если госуслуги будут доступны онлайн. Хотя у нас есть электронные удостоверения личности, мы по-прежнему используем нотариусов для печати и отправки денег в банк. Если мы решим такие вещи, мы сможем двигаться вперед.

— На долю Ard и ее дочерних компаний приходится более 70% от общего объема торгов на Монгольской фондовой бирже. Насколько здорово это явление?

— Глядя на развитые зарубежные рынки, считается здоровым торговать многими акциями компании. Плохо то, что другие компании не могут торговать на этом уровне из-за большой концентрации акций. Когда дело доходит до покупки акций, 90 процентов сосредоточено в руках всего двух-трех человек. Оставшиеся 10 процентов будут проданы на рынке. Эта сумма сделки представляет собой крошечный процент от общей стоимости компании. Таким образом, другие компании должны иметь лучшую ликвидность и больше акционеров. У нас более 60 000 акционеров. Компания с таким количеством акционеров — редкость на нашем фондовом рынке.

источник: academy.ard.mn

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