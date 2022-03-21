Jade Gas Holdings представила обновленную информацию о нетрадиционном газовом бассейне в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Jade Gas Holdings представила обновленную информацию о результатах своей программы бурения шести скважин, включая информацию о бурении скважин Red Lake-2, -3 и -4 в центральной зоне проекта компании по добыче метана из угольных пластов (МУП) над зоной соглашения о разделе продукции Тавантолгойского XXXIII нетрадиционного газового бассейна в Монголии (проект TTCBM).

Основные моменты

В угольном пласте Red Lake-1 III выявлено 98 % метана.

В угольном пласте Red Lake-1 IV выявлено 92,5 % метана.

Зарегистрировано 11 – 15 м3/т сухой беззольной газоносности.

Red Lake-2: достигнута полная глубина 790 м; Вскрыто 46,8 м газоносного угля.

Red Lake-3: подготовка к отбору керна на глубине 470 м.

Red Lake-4: 863 м; Вскрыто 65,3 м газоносного угля.

Компания Jade занимается добычей природного газа из трех представляющих интерес угольных пластов (IV, III и 0) в рамках проекта TTCBM, перспективные ресурсы которого, согласно независимой оценке, составляют 1 трлн фут3 газа.

Генеральный директор Jade, Крис Джеймисон, сказал: «Эти результаты соответствуют и лучше, чем те, которые были получены на ряде коммерческих месторождений в Австралии, будь то традиционные или нетрадиционные. Состав газа с содержанием метана до 98% является выдающимся и обеспечивает простую переработку газа, если он будет производиться в объемах отбора.

«Было приятно, что мы смогли поработать с лаборантами Монгольского университета в Улан-Баторе, чтобы провести анализ состава и оснастить их для корректировки загрязнения воздуха, которое часто встречается в пробах низкого давления, связанных с оценкой метана угольных пластов. В результате мы обратимся к университету за дополнительным анализом состава оставшихся скважин в программе.

«Мы также очень рады видеть уровни газоносности до 15 м3/т над интересующими нас угольными пластами в сухом беззольном эквиваленте. Это высокое содержание газа и пересекаемые мощные угольные пласты обеспечивают благоприятную основу для проекта TTCBM, и мы надеемся объединить эти результаты с результатами нашей программы испытаний по мере продвижения к условному резервированию ресурсов.

«Наша программа бурения должна быть завершена в середине мая, бурение Red Lake-5 ожидается в ближайшие недели, а Red Lake-6 — к середине апреля. После того, как эти скважины будут оценены и обсажены, мы попытаемся провести расширенные эксплуатационные испытания Red Lake-5 и, возможно, Red Lake-6».

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