Популяции диких животных в монгольском заповеднике Хар-Ямаат увеличиваются

CentralAsia (MNG) - Рейнджеры заповедника Хар-Ямаат (NR) ведут учет особей диких животных, когда отправляются на патрулирование. Для подтверждения данных мониторинга голов и местонахождений диких животных, собранных рейнджерами, и оценки текущих популяций копытных в заповеднике в 2021 году были проведены ежеквартальные инвентаризации методом линейных разрезов.

В декабре 2021 года рейнджеры заповедника и субпровинций буферной зоны совместно провели последнюю ежеквартальную инвентаризацию. В то время как в декабре 2020 года в заповеднике было зарегистрировано 14 особей благородного оленя (Cervus Elaphus) и 136 особей монгольского дзерена (Procapra gutturosa), в декабре 2021 года в заповеднике было зарегистрировано 22 особи благородного оленя и 150 особей монгольского дзерена. В частности, согласно результатам их инвентаризации, популяция монгольского дзерена, встречающаяся в заповеднике во все сезоны с 2015 года, увеличивается.

Д. Хэрлэнбаатар, рейнджер заповедника Хар-Ямаат, говорит: «В последнее время популяции диких животных в заповеднике растут благодаря усиливающимся совместным усилиям по сохранению. В то же время незаконная охота в NR перестала происходить. Мы очень рады тому, что места обитания диких животных восстанавливаются и охраняются».

В целом, заповедник Хар-Ямаат характеризуется своими специфическими природными образованиями, такими как осинники и каменистые местообитания с обильными древесными растениями, такими как карликовая береза и миндальные насаждения, которые обеспечивают дом для разнообразного биоразнообразия, включая лесных копытных и хищников, таких как серый волк, рысь, Pallas или мануул, евразийский барсук, беркут и балобан в этом регионе. Таким образом, Хар Ямаат НР называют «Хангаем» в степи.

источник: WWF Mongolia

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