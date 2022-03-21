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Открытая Монголия: В стране смягчают правила въезда для туристов

CentralAsia (MNG) -  Спустя более двух лет Монголия вновь открыла свою воздушную границу для возобновления международных пассажирских рейсов. Однако из-за коронавируса для международных путешественников действуют строгие правила. Например, туристы должны предъявить справку о вакцинации или выздоровлении от Covid-19 с отрицательным результатом теста; и после приземления в Монголии должны пройти 3-7 дней самоизоляции.

14 марта 2022 г. Монголия отменила требование сертификата ПЦР-теста для полностью вакцинированных пассажиров международных рейсов. Кроме того, путешественники теперь могут въезжать в Монголию без карантина.

Число туристов, посещающих Монголию, увеличивалось примерно на 10 процентов в год с 2016 года, но за последние два года сократилось на 94 процента из-за глобальной пандемии. В результате в 2021 году туристическая отрасль потеряла 583 млн долларов США.

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