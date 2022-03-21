экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президенты Узбекистана и России обменялись поздравлениями с Наврузом

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений, сообщает пресс-служба президента.

Отмечено, что сегодня сотрудничество Узбекистана и России активно развивается на основе принципов открытости, обоюдного доверия и поддержки, уважения интересов друг друга.

«Мы намерены и далее последовательно развивать и укреплять отношения дружбы и многопланового партнёрства между Узбекистаном и Россией в интересах наших стран и народов», — говорится в послании главы Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • С начала военной «спецоперации» уничтожено 1443 танка и 1248 единиц спецвоенной автомобильной техники, - Минобороны РФ
  • Я готов к переговорам с Путиным, - Владимир Зеленский
  • Президент Украины подписал закон о продлении военного положения в стране


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com