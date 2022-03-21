Президенты Узбекистана и России обменялись поздравлениями с Наврузом

- Узбекистан, общество
- 9:29, 21 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений, сообщает пресс-служба президента.
Отмечено, что сегодня сотрудничество Узбекистана и России активно развивается на основе принципов открытости, обоюдного доверия и поддержки, уважения интересов друг друга.
«Мы намерены и далее последовательно развивать и укреплять отношения дружбы и многопланового партнёрства между Узбекистаном и Россией в интересах наших стран и народов», — говорится в послании главы Узбекистана.
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