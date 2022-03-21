Президенты Узбекистана и России обменялись поздравлениями с Наврузом

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений, сообщает пресс-служба президента.

Отмечено, что сегодня сотрудничество Узбекистана и России активно развивается на основе принципов открытости, обоюдного доверия и поддержки, уважения интересов друг друга.

«Мы намерены и далее последовательно развивать и укреплять отношения дружбы и многопланового партнёрства между Узбекистаном и Россией в интересах наших стран и народов», — говорится в послании главы Узбекистана.