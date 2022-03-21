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В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии океанариум (фото, видео)

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 20 марта на территории парка развлечений «Magic City» открылся океанариум в стиле затерянного города Атлантиды, в котором обитают более ста видов рыб.

Океанариум сооружен в ввиде подводного тоннеля длиной в 20 метров, что обеспечивает эффект присутствия и ощущения контакта посетителей с рыбами.

Цены на билеты составляет 75 000 сумов (около 7 долларов) для детей и 100 000 сумов (9 долларов) для взрослых.

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