В Улан-Баторе проходит предфорумная дискуссия на тему «Возрождение энергетики»

CentralAsia (MNG) - Начиная с этой недели организуется ряд встреч в рамках подготовки к Монгольскому экономическому форуму-2022. Форум планируется провести 7-8 апреля.

В частности, сегодня в Министерстве энергетики проходит отраслевое совещание на тему «Возрождение энергетики».

Со вступительным словом выступил заместитель министра энергетики М.Баярмагнай. Мероприятие открылось министром энергетики Н.Тавинбэхом, представившим проекты развития энергетического сектора, предусмотренные Политикой нового возрождения.

В ходе мероприятия экономисты, специалисты энергетического сектора, исследователи и эксперты обсудят финансирование и инвестиции в проекты развития, государственно-частное партнерство, действующую тарифную систему, внедряемую в секторе, и вклад сектора в зеленое развитие Монголии.

Перед Монгольским экономическим форумом каждая из шести целей Политики нового возрождения, инициированная правительством Монголии, которая включает возрождение энергетики, пограничных контрольно-пропускных пунктов, промышленное развитие, развитие городов и сельских районов, а также зеленый рост как производительность государственных организаций, будет обсуждаться на серии встреч с 21 по 29 марта.

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