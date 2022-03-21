Монгольский художественный фильм «Продавщица» получил награду за лучшую женскую роль на кинофестивале в Японии

CentralAsia (MNG) - Художественный фильм режиссера Сэнгэдорж Жанчивдорж «Продавщица» стал победителем в конкурсной секции Азиатского кинофестиваля 2022 года в Осаке. Фильм получил награду «Лучшая женская роль».

Японская премьера монгольского фильма состоился на 17-м Фестивале Азиатского Кино в Осаке, который прошел 10-20 марта. Фильм был показан в рамках программы «Spotlight», наряду с полнометражными и среднеметражными фильмами из Кореи, Китая, Бангладеша, Филлипин и других стран региона.

Фестиваль азиатского кино в Осаке проводится в 17-й раз (Osaka Asian Film Festival 2022). Это один из крупнейших и престижнейших фестивалей в Юго-Восточной Азии.

На этот раз в кинофестивале в Осаке участвовало 954 фильма из 31 страны. Одним из 15 лучших фильмов, отобранных в конкурсной секции фестиваля, стала «Продавщица». В частности, он конкурировал с фильмами из Кореи, Египта, Аравии, Гонконга, Японии, Малайзии, Филиппин, Тайваня, Китая, Индии и Казахстана.

Художественный фильм «Продавщица» открылся в 2021 году, в нем снялись актриса О.Энхтуул и молодая актриса Б.Баярцэцэг.

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