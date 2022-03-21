Rio Tinto предлагает $2,7 млрд за покупку доли Turquoise Hill в руднике Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto подала заявку на сумму 2,7 млрд долларов США, чтобы получить полное право собственности на канадскую компанию, которая владеет 66 процентами гигантского медного проекта Оюу-Толгой в Монголии.

Англо-австралийская горнодобывающая компания предложила 34 канадских доллара за акцию, чтобы выкупить 49 процентов акций Turquoise Hill, которыми она еще не владеет, предложив 32-процентную премию к последней цене закрытия на фондовой бирже Торонто.

Генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаушольм сказал, что компания твердо верит в долгосрочное будущее шахты. «Вот почему мы хотим повысить нашу заинтересованность в Оюу-Толгой, упростить структуру собственности и еще больше укрепить портфель меди Rio Tinto», — сказал он. Г-н Стаушольм сказал, что успешная сделка обеспечит более эффективную корпоративную структуру и позволит Rio Tinto напрямую вести дела с правительством Монголии, которому принадлежит 34 процента проекта.

Никакого соглашения между Rio Tinto и Turquoise Hill не достигнуто.

Предложение поступило всего через несколько недель после того, как Rio Tinto и Turquoise Hill списали долг в размере 2,4 млрд долларов США, причитающийся правительству Монголии для урегулирования многолетних споров и задержек, которые препятствовали планам горнодобывающего гиганта по расширению медного проекта Оюу-Толгой.

Обе компании описали сделку как «перезагрузку» своих отношений с принимающей страной за счет увеличения финансовых выгод пребывания в развивающейся стране. Соглашение позволило начать подземные горные работы при расширении на 6,9 млрд долларов США.

Оюу-Толгой — одно из крупнейших в мире месторождений меди и золота. С момента начала строительства в 2019 году произошли значительные задержки, а сметная стоимость увеличилась с 5,3 млрд долларов США до 6,9 млрд долларов США.

Ожидается, что в ближайшие десятилетия спрос на медь будет сильно расти, поскольку электрификация промышленности и транспорта для сокращения выбросов углерода потребует огромного количества электропроводки.

Прогресс Rio Tinto в расширении своего присутствия на рынке меди произошел после того, как в январе ее продвижение по литию, еще одному ключевому сырью, необходимому для производства электромобилей, потерпело неудачу. Правительство Сербии отозвало свои лицензии на разработку литиевого рудника Jadar стоимостью 2,4 миллиарда долларов США после нескольких месяцев массовых общественных протестов по поводу потенциального воздействия проекта на окружающую среду.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения