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На Украине на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака

CentralAsia (CA) -  На украинском заводе «Сумыхимпром» утром 21 марта произошла утечка аммиака, сообщил губернатор сумской области Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Область поражения — 2,5 километра, под угрозой село Новоселица, куда идет ветер», — написал Живицкий. По его словам, на месте происшествия работают аварийные бригады завода и сотрудники ГСЧС.

Аммиак — токсичный, взрывоопасный газ, который легче воздуха, поэтому при его утечке рекомендуется прятаться в подвалах или на первых этажах домов.

«Сумыхимпром» — крупная промышленная площадка в городе Сумы на северо-западе Украины, которая занимает площадь 226 га. В городе проживает 260 тыс. человек.

«Сумыхимпром» имеет статус базового предприятия химической отрасли промышленности Украины по производству фосфорных минеральных удобрений. Производит комплексные минеральные удобрения, диоксид титана и другую продукцию неорганической химии.

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