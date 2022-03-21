Зеленский вновь заявил, что переговоры с Россией можно провести в Израиле

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему считает, что переговоры с Россией возможно организовать в Иерусалиме.

По его словам, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытается стать посредником в организации переговоров РФ и Украины. «Мы благодарны за эти усилия, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме - это правильное место для того, чтобы найти мир», - сказал он в понедельник в видеообращении.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что президент Украины обратился к премьеру Израиля с просьбой стать посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Беннет в телефонном разговоре предложил российскому лидеру посредничество в целях приостановки военных действий.