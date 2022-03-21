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Президент Казахстана выступил на площади «Астана» в Алматы (видео)

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на площади «Астана» в Алматы, передает Акорда.

"Дорогие алматинцы, я рад, что в праздничные дни нахожусь вместе с вами в нашем любимом городе. В этом непростом году каждый из нас встречает Наурыз мейрамы с особыми надеждами и верой в лучшее. В январе наш город принял на себя основной удар бандитов и террористов, погибли и пострадали невинные люди, нанесен огромный ущерб городской инфраструктуре. Но алматинцы, я признателен вам за это, не дрогнули перед лицом невиданной угрозы нашей государственности".

"Вы сплотились в критический момент, и с вами была вся страна. Благодаря единству и солидарности нашего народа мы преодолели это суровое испытание. Впереди нас ждут масштабные реформы. Впереди строительство нового Казахстана. И мы вместе с вами, с молодежью мы обязательно построим эту новую страну, новый Казахстан, вторую республику, и у нас все получится", - заявил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к алматинцам.

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