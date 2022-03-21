Американская НКО убрала имя Юрия Гагарина из названия космовечеринки

Юрий Гагарин

CentralAsia (CA) - Американская благотворительная организация «Космический фонд», сославшись на «текущие мировые события», лишила свою просветительскую вечеринку имени первого космонавта планеты Юрия Гагарина, передает Insider.

Решение фонда, который базируется в штате Колорадо, продолжает череду случаев отказа западных структур от ассоциаций с российской и советской историей в знак протеста против военных действий в Украине.

«В свете текущих мировых события «Ночь Юрия» Космического фонда 2022 года переименовывается в «Празднование космоса: узнайте, что дальше», - говорится в извещении на интернет-сайте Космического фонда, который был впоследствии изменен, но сохранился в кэшированном виде.

Мероприятие под новым названием планируется провести 3 апреля в Колорадо-Спрингс с прежней целью – «чествовать достижения человечества в космосе, вдохновляя следующее поколение на стремление к звездам».

Вечеринки «Ночь Юрия» традиционно проводятся в разных американских штатах в апреле - месяце первого полета человека в космос. Другие организаторы подобных мероприятий пока не сообщали о смене названия.