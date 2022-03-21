Премьер-министр примет участие в праздновании Наурыза в аймаке Баян-Өлгий

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ 21 и 22 марта работает в аймаке Баян-Өлгий. Правительство Монголии приступило к реализации утвержденной парламентом «Новой политики возрождения» для устранения факторов, сдерживающих развитие страны.

Премьер-министр представляет эту политику жителям 21 аймаков и прибыл в аймаке Баян-Өлгий по случаю весеннего праздника казахского народа Наурыз. Премьер-министр встретится с жителями аймака Баян-Өлгий и примет участие в праздновании Наурыза.

Баян-Өлгий аймаг — (богатый край) — один из 21 аймака Монголии.

На северо-востоке имеет административную границу с аймаком Увс, на востоке и юго-востоке - с аймаком Ховд, на севере граничит с Россией, на западе, юге и юго-западе — с КНР. Расстояние до восточной границы Казахстана составляет около 40 км.

Общая территория составляет 45 704,9 км². Аймак расположен среди гор Монгольского Алтая на высоте 1300 метров над уровнем моря.

Один процент всей территории занимают леса. На территории аймака более 20 малых и больших озёр, около 400 рек, ручьев и источников.

В границах аймака расположен национальный парк Алтай-Таван-Богд.

Населён преимущественно казахами (90,4 %) и урианхай-монголами (5,19 %), есть тувинцы (1,42 %), остальные — ойрат-монголы и халха-монголы.

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