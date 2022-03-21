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Украинская авиация уничтожила 7 воздушных целей российских войск, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Подразделения Воздушных Сил Украины за сутки поразили 7 воздушных целей российских войск (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла удары по «скоплениям техники и живой силе». Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины по состоянию на 21 марта.

В Генштабе сообщают, что положение и характер военных действий существенных изменений за последние сутки не претерпели.

«ВС Украины и другие подразделения сил обороны продолжают наносить удары по войскам РФ, которые пытаются удержать захваченные рубежи. В то же время фиксируется снижение интенсивности применения российскими войсками пилотируемой авиации. Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов войска РФ использовали оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты», - говорится в сводке.

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