экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Талибан» заменил флаг Афганистана на флаг своего движения
флаг "Талибана"
флаг "Талибана"

CentralAsia (CA) -  Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» обязало государственные структуры страны использовать белый флаг движения вместо трехцветного флага Афганистана, который был официальным афганским флагом при прежних властях. Об этом сообщил заместитель министра информации и культуры во временном кабмине талибов Ахмадулла Васик.

Как указывает афганский телеканал Kabul News, Васик подтвердил, что письмо руководства талибов о замене флага «было официальным [распоряжением] для государственных учреждений». Телеканал отмечает, что в документе «Талибана» указывалось на «необходимость замены во всех государственных организациях прежнего государственного флага Афганистана на флаг «Исламского эмирата Афганистан», представляющий белое полотнище с нанесенными на нем словами шахады.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Rio Tinto предлагает $2,7 млрд за покупку доли Turquoise Hill в руднике Оюу-Толгой
  • Президенты Украины и Франции обсудили мирные переговоры с Россией
  • У Монголии нет другого выбора, кроме как стать цифровой нацией, чтобы идти в ногу с миром, — эксперт


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com