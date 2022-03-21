«Талибан» заменил флаг Афганистана на флаг своего движения

флаг "Талибана"

CentralAsia (CA) - Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» обязало государственные структуры страны использовать белый флаг движения вместо трехцветного флага Афганистана, который был официальным афганским флагом при прежних властях. Об этом сообщил заместитель министра информации и культуры во временном кабмине талибов Ахмадулла Васик.

Как указывает афганский телеканал Kabul News, Васик подтвердил, что письмо руководства талибов о замене флага «было официальным [распоряжением] для государственных учреждений». Телеканал отмечает, что в документе «Талибана» указывалось на «необходимость замены во всех государственных организациях прежнего государственного флага Афганистана на флаг «Исламского эмирата Афганистан», представляющий белое полотнище с нанесенными на нем словами шахады.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.