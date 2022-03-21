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Утечка аммиака на заводе «Сумыхимпром» ликвидирована. Видео
Предыстория: На Украине на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака

CentralAsia (CA) -  В результате утечки аммиака на заводе «Сумыхимпром» пострадал один человек. В 7:30 по местному времени аварийная ситуация была локализована, в 7:49 — ликвидирована, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Причиной ЧП назвали обстрел, повредивший один резервуар с аммиаком.

Ведомство рассказало, что на поврежденный резервуар на территории «Сумыхимпрома» наложили бандаж. Подразделения ГСЧС после ликвидации аварии покинули место происшествия. Работники завода начали «регламентные работы по восстановлению технологического процесса», говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

Утечка аммиака произошла сегодня, 21 марта, рано утром.

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