Утечка аммиака на заводе «Сумыхимпром» ликвидирована. Видео

CentralAsia (CA) - В результате утечки аммиака на заводе «Сумыхимпром» пострадал один человек. В 7:30 по местному времени аварийная ситуация была локализована, в 7:49 — ликвидирована, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Причиной ЧП назвали обстрел, повредивший один резервуар с аммиаком.

Ведомство рассказало, что на поврежденный резервуар на территории «Сумыхимпрома» наложили бандаж. Подразделения ГСЧС после ликвидации аварии покинули место происшествия. Работники завода начали «регламентные работы по восстановлению технологического процесса», говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

Утечка аммиака произошла сегодня, 21 марта, рано утром.