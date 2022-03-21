Монголы снимают маски после того, как число случаев COVID-19 упало ниже 40

// Tuguldur Batbayar

CentralAsia (MNG) - 21 марта в Монголии было зарегистрировано 35 новых случаев заражения COVID-19 за последние 24 часа, что является самым низким показателем с 7 марта 2021 года, когда ежедневно регистрировалось 67 случаев. С новыми инфекциями общенациональный показатель увеличился до 467 595 человек.

На сегодняшний день 66,8 процента от общей численности населения страны в 3,4 миллиона человек получили две дозы вакцины против COVID-19, 1 030 054 человека получили третью дозу, а 111 тыс. 944 человека получили четвертую дозу добровольно.

Монголы в основном вернулись к повседневной жизни из-за высокого охвата вакцинацией и снижения ежедневных инфекций. Примечательно, что страна возобновила очные занятия для всех уровней учебных заведений и полностью открыла свои границы для иностранных туристов, которым не нужно будет сдавать ПЦР-тест или проходить карантин.

В последние дни на улицах Улан-Батора некоторые люди снимают маски. Этот шаг знаменует собой веху в трехлетней борьбе Монголии с Covid-19, которая в значительной степени полагалась на маски, помогающие контролировать распространение вируса.

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