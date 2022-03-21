С 24 февраля в Украине погибли 902 мирных жителя, 1459 получили ранения, - ООН

CentralAsia (CA) - С 4 часов утра 24 февраля 2022 года до 24:00 19 марта 2022 года (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировал 2361 жертву среди гражданского населения в Украине: 902 убитых и 1459 раненых.

Это включало в себя:

- всего убито 902 человека (179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен);

- всего 1459 раненых (156 мужчин, 117 женщин, 22 девочки и 16 мальчиков, а также 60 детей и 1088 взрослых, пол которых пока неизвестен).

В Донецкой и Луганской областях: 992 пострадавших (248 убитых и 744 раненых).

На территории, контролируемой правительством: 756 жертв (195 убитых и 561 раненых).

На территории, контролируемой самопровозглашенными «республиками»: 236 жертв (53 убитых и 183 раненых).

В других областях Украины (город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), которые находились под контролем правительства, когда произошли жертвы: 1369 раненых (654 убитых и 715 раненых).

«Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику», - говорится в сообщении.

УВКПЧ отмечает доклад Генеральной прокуратуры Украины, согласно которому по состоянию на 8:00 (по местному времени) 20 марта 115 детей были убиты и более 140 получили ранения. УВКПЧ также отмечает доклад начальника Следственного управления Национальной полиции Харьковской области, согласно которому по состоянию на 18:00 вечера (по местному времени) 19 марта в области было убито 266 мирных жителей, в том числе 14 детей.