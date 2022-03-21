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Российские войска продвинулись на 4 км и взяли под контроль населенный пункт Сладкое, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские войска в ходе военных действий за ночь продвинулись еще на 4 км и взяли под контроль населенный пункт Сладкое. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских вооруженных сил за ночь продвинулись еще на 4 км и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. В настоящее время уничтожают разрозненные группы украинского батальона «Донбасс», - сказал он.

По его словам, группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Всего за ночь в данном районе уничтожено до 50 боевиков, 3 танка, 4 БМП, 2 орудия полевой артиллерии и 4 автомобиля повышенной проходимости.

Кроме того, подразделения Донецкой Республики ведут бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и берут под контроль населенный пункт Верхнеторецкое.

В населенном пункте Николаевка, в пригороде Киева, российские военнослужащие взяли под контроль командный пункт Вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры.

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