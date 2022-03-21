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WSJ: Кремль отказался от захвата Киева и перешел к «Плану Б» — удержанию позиций
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российское руководство меняет военную тактику, не сумев добиться быстрой победы в Украине, пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США.

По сведениям издания, теперь Кремль, вероятно, отказался от захвата Киева и перешел к «Плану Б» — удержанию уже занятых позиций. Это означает, что столкновения и обстрелы городов могут продолжаться еще недели или даже месяцы.

По новому плану Москва будет стремиться обеспечить «сухопутный мост» между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом. Одновременно Кремль будет добиваться от Киева признать территориальные претензии и требование о нейтралитете. При этом аналитики считают, что если у российских войск появится преимущество, Москва снова может перейти к наступлению.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что линия фронта «практически замерла», обе стороны сосредотачивают резервы и ни у кого «не хватает сил для реального перелома ситуации на том или ином направлении».

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