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Минобороны России сообщило об ударе по центру подготовки украинских военных в Ровенской области
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Российские военные нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами по центру подготовки иностранных бойцов и украинских военных в Ровенской области. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области», — говорится в сообщении ведомства. Во время удара были уничтожены более 80 человек.

Всего за минувшую ночь российская авиация поразила 44 военных объекта Украины, сообщили в Минобороны. Это 4 командных пункта, 2 установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочев, 6 зенитных ракетных комплексов «Бук М-1», 3 артиллерийских орудия «Мста-Б» в районе Вышгорода, 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники. Помимо этого, российская ПВО сбила в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны 2 украинских беспилотника.

Всего с начала военных действий уничтожены 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1 тыс. 506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, 1 тыс. 284 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщил Конашенков.

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