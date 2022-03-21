Кремль объяснил отказ от прекращения огня на время переговоров с Киевом
- Азия и мир, политика
- 15:54, 21 марта 2022
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Дмитрий Песков
CentralAsia (CA) - Режим прекращения огня на время переговоров между Киевом и Москвой действовать не будет, поскольку украинские силы могут использовать это время для перегруппировки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.
«Нет. Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс», — ответил Песков на вопрос о прекращении огня на время переговоров.
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