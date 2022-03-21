Кремль объяснил отказ от прекращения огня на время переговоров с Киевом

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Режим прекращения огня на время переговоров между Киевом и Москвой действовать не будет, поскольку украинские силы могут использовать это время для перегруппировки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Нет. Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс», — ответил Песков на вопрос о прекращении огня на время переговоров.