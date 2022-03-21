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России и Украине пока нечего фиксировать для организации встречи Путина и Зеленского, - пресс-секретарь президента РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Организация встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования возможных результатов переговоров, пока сторонам нечего фиксировать в этом отношении. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для того, чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров. Пока существенного продвижения не обеспечено, - сказал представитель Кремля. - Им нечего будет фиксировать, нет договоренностей, которые они могут отфиксировать».

По его словам, степень сближения на переговорах между российской и украинской делегациями «не такая, как хотелось бы».

С начала российских военных действий в Украине делегации обеих стран трижды встречались в Белоруссии, а затем продолжили переговоры в видеоформате.

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