ISW: Российские войска продолжают медленное продвижение в Мариуполь (карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 17:03, 21 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) сообщает, что по состоянию на 20 марта, 16:00 по восточному времени российские войска не добились значительных успехов.
Выводы института:
- украинский Генштаб впервые сообщил, что Кремль готовит свое население к «долгой войне» в Украине и проводит все более драконовские мобилизационные меры;
- за последние сутки украинские силовики убили трех командиров российских полков;
- российская группа Вагнера, вероятно, будет способствовать переброске ливийских боевиков на Украину;
- российские силы окапываются на позициях вокруг Киева, включая первые сообщения о военных действиях российских войск;
- украинские силы отразили наступление российских войск на Изюм к юго-востоку от Харькова и нанесли тяжелые потери;
- российские войска продолжают медленное продвижение в Мариуполь, но не добились значительных территориальных успехов;
- украинские силы предприняли дальнейшие локальные контратаки вокруг Николаева.
В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:
Основное усилие - Киев (состоит из трех подчиненных вспомогательных усилий);
Вспомогательное усилие 1 — Харьков;
Вспомогательное усилие 1а — Луганская область;
Вспомогательное усилие 2 — Мариуполь и Донецкая область;
Поддерживающее усилие 3 — Херсон и продвижение на север и запад.