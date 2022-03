ISW: Российские войска продолжают медленное продвижение в Мариуполь (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) сообщает, что по состоянию на 20 марта, 16:00 по восточному времени российские войска не добились значительных успехов.

Выводы института:

- украинский Генштаб впервые сообщил, что Кремль готовит свое население к «долгой войне» в Украине и проводит все более драконовские мобилизационные меры;

- за последние сутки украинские силовики убили трех командиров российских полков;

- российская группа Вагнера, вероятно, будет способствовать переброске ливийских боевиков на Украину;

- российские силы окапываются на позициях вокруг Киева, включая первые сообщения о военных действиях российских войск;

- украинские силы отразили наступление российских войск на Изюм к юго-востоку от Харькова и нанесли тяжелые потери;

- российские войска продолжают медленное продвижение в Мариуполь, но не добились значительных территориальных успехов;

- украинские силы предприняли дальнейшие локальные контратаки вокруг Николаева.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Киев (состоит из трех подчиненных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков;

Вспомогательное усилие 1а — Луганская область;

Вспомогательное усилие 2 — Мариуполь и Донецкая область;

Поддерживающее усилие 3 — Херсон и продвижение на север и запад.