Российская армия потеряла около 15 тыс. человек, более 200 самолетов и вертолетов, - Генштаб ВС Украины

Азия и мир, политика

17:12, 21 марта 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 21 марта. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личный состав - около 15000 человек, танки - 498, боевые бронированные машины - 1535, артиллерийские системы - 240, РСЗО - 80, зенитные комплексы - 45, самолеты - 97, вертолеты - 121, автомобильная техника - 969, корабли - 3, цистерн з ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического звена - 24, спецтехника - 13. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia