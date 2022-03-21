Российская армия потеряла около 15 тыс. человек, более 200 самолетов и вертолетов, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 17:12, 21 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 21 марта.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личный состав - около 15000 человек,
танки - 498,
боевые бронированные машины - 1535,
артиллерийские системы - 240,
РСЗО - 80,
зенитные комплексы - 45,
самолеты - 97,
вертолеты - 121,
автомобильная техника - 969,
корабли - 3,
цистерн з ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического звена - 24,
спецтехника - 13.
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