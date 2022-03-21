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Российская армия потеряла около 15 тыс. человек, более 200 самолетов и вертолетов, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 21 марта.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личный состав - около 15000 человек,

танки - 498,

боевые бронированные машины - 1535,

артиллерийские системы - 240,

РСЗО - 80,

зенитные комплексы - 45,

самолеты - 97,

вертолеты - 121,

автомобильная техника - 969,

корабли - 3,

цистерн з ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического звена - 24,

спецтехника - 13.

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