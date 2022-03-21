В России отменили масочный режим в поездах и на вокзалах

CentralAsia (CA) - На вокзалах и в поездах дальнего следования в России отменили обязательный масочный режим для пассажиров. Это следует из письма Роспотребнадзора на имя замгендиректора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрия Пегова. Письмо, в котором федеральное управление ведомства разрешает постепенно смягчить противоэпидемические требования, опубликовано на сайте РЖД.

«Использование масок пассажирами на объектах массового сосредоточения людей носит рекомендательный характер», — говорится в документе. Также отменяется проведение рейдов и проверок соблюдения масочного режима. Для сотрудников РЖД маски по-прежнему являются обязательными.

Кроме того, перед посадкой в поезд у пассажиров больше не будут измерять температуру тела. Также больше не обязательно соблюдать социальную дистанцию в вагонах-бистро поездов и на вокзалах.

В середине марта в Москве из-за улучшения эпидемиологической ситуации отменили обязательный масочный режим и обязательную социальную дистанцию.