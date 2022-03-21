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Шесть контрабандных авто задержали на въезде в Казахстан из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Контрабандные авто задержали на въезде в Казахстан из Узбекистана, передает Пограничная служба КНБ РК.

"19 марта 2022 года в пункте пропуска "Б. Конысбаева" (Туркестанская область) пограничным нарядом при проведении досмотра транспортных средств на въезд в Казахстан из Узбекистана задержаны три грузовые автомашины. В них находились 6 легковых иномарок без сопроводительных документов.

За попытку контрабанды задержаны граждане Казахстана. Предварительная оценочная стоимость товара составляет 70 миллионов тенге", - говорится в сообщении ведомства.

Задержанный груз будет передан в Департамент экономических расследований по Туркестанской области.

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