Шесть контрабандных авто задержали на въезде в Казахстан из Узбекистана

- Узбекистан, происшествия
- 19:58, 21 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - Контрабандные авто задержали на въезде в Казахстан из Узбекистана, передает Пограничная служба КНБ РК.
"19 марта 2022 года в пункте пропуска "Б. Конысбаева" (Туркестанская область) пограничным нарядом при проведении досмотра транспортных средств на въезд в Казахстан из Узбекистана задержаны три грузовые автомашины. В них находились 6 легковых иномарок без сопроводительных документов.
За попытку контрабанды задержаны граждане Казахстана. Предварительная оценочная стоимость товара составляет 70 миллионов тенге", - говорится в сообщении ведомства.
Задержанный груз будет передан в Департамент экономических расследований по Туркестанской области.
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