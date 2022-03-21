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Мирзиеев и Путин обсудили по телефону военные действия в Украине

CentralAsia (UZ) -  По инициативе узбекистанской стороны 21 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Владимир Путин проинформировал о ходе военных действий в Украине. «Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию договорённостей, достигнутых по итогам визита президента Узбекистана в Россию в ноябре 2021 года.

Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства и союзничества двух стран, расширении взаимовыгодных связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

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