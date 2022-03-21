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Российский суд объявил Meta — материнскую компанию Facebook и Instagram — «экстремистской организацией»

CentralAsia (CA) -  Тверской суд Москвы удовлетворил иск генеральной прокуратуры и запретил деятельность социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta Platforms Inc, и признал их экстремистскими, сообщает «Интерфакс».

Иск был связан с отказом удалить призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

«Запрещена деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Настоящее решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp компании Meta ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации», — заявили в пресс-службе суда.

Иск был подан после того, как Meta изменила правила и разрешила в Facebook и Instagram призывать к смерти российских военных, а также президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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