Какие страны объявили о санкциях и разрыве дипотношений с Россией? Карта

РБК

CentralAsia (CA) - Россия признала ДНР и ЛНР 21 февраля. Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» на Украине. Из-за этих событий президент Украины Владимир Зеленский решил разорвать дипломатические отношения с Москвой. В тот же день о разрыве дипотношений заявила Микронезия.

Санкции против Москвы решили ввести США, ЕС и другие страны, среди которых оказался Тайвань. 1 марта о введении санкций объявила Черногория, 5 марта — Сингапур. 13 марта об ограничениях объявили Багамы, 18 марта к санкциям ЕС присоединилась Норвегия. Под европейские санкции впервые попал президент Владимир Путин, ограничения против него ввели ЕС и Великобритания. Австралия также объявила о санкциях против российского президента и других высших должностных лиц.

РБК предоставил карту стран, объявивших о санкциях и разрыве дипотношений с Россией.