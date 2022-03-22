Отсутствие продовольственной безопасности угрожает «целому поколению» в Афганистане

CentralAsia (CA) - Сегодня люди в Афганистане сталкиваются с кризисом продовольственной безопасности и недоеданием «беспрецедентных масштабов», заявил 15 марта резидент-координатор ООН по гуманитарным вопросам, который также является заместителем главы миссии ООН по оказанию помощи, МООНСА Рамиз Алекбаров, передает Business-Standard.

По его словам, острый голод в стране вырос с 14 млн в июле до 23 млн в марте, что вынуждает домохозяйство прибегать к «отчаянным мерам».

«Неприемлемые компромиссы вызвали невыразимые страдания, снизили качество, количество и разнообразие доступной пищи, привели к высокому уровню истощения у детей и другим пагубным последствиям для физического и психического благополучия женщин, мужчин и детей», - он сказал.

По словам координатора-резидента ООН, 95% афганцев не получают достаточно еды, причем это число достигает почти 100% в домохозяйствах, возглавляемых женщинами.

«Это цифра настолько высока, что почти невообразима. И все же, как ни печально, это суровая реальность», — сказал он.

Алекбаров нарисовал картину больничных палат, заполненных истощенными детьми, многие из которых в годовалом возрасте весят столько, сколько весит 6-месячный младенец в развитой стране, а некоторые «настолько слабы, что не могут двигаться».

По словам представителя ООН, в то время как Афганистан продолжает бороться с последствиями ужасной засухи, перспективой нового неурожая в этом году связан с банковским и финансовым кризисом, настолько серьезно, что более 80% населения оказались в долгах, а также увеличилось количество продовольствия и цены на топливо, «мы не можем игнорировать реальность, с которой сталкивается сообщество».

«Впереди стоят огромные проблемы», — сказал он, подтвердив, что ООН и партнеры «делают все возможное», чтобы смягчить последствия голода и недоедания, а также предоставить общинам средства для защиты и поддержания их средств к существованию в будущем.

В ООН сообщают, что в этом году гуманитарные партнеры оказали жизненно важную помощь 8,2 млн человек, а именно: продовольственными пайками, школьным питанием, сельскохозяйственными товарами, питательными продуктами и добавками для кормящих матерей и младенцев.

В течение следующих месяцев ООН и ее партнеры будут продолжать уделять основное внимание расширению масштабов реагирования, охватывая ранее недостаточно обслуживаемые и отдаленные районы, которые из-за активного конфликта стали недоступными.

По словам Алекбарова, уровень острого недоедания в 28 из 34 провинций высок: более 3,5 млн детей нуждаются в поддержке в области питания.

Он пояснил, что с середины августа более 2500 лечебных учреждений во всех 34 провинциях, как городских, так и сельских, обслуживают 800 тыс. детей с острым недоеданием, «и в этом году мы планируем охватить 3,2 млн пострадавших детей».

«Мы также стремимся охватить один миллион человек профессиональным обучением, один миллион детей — школьным питанием и еще миллионы людей — прямо или косвенно — с помощью программ, которые защитят и укрепят средства к существованию в сельском хозяйстве, от которых зависит большая часть населения», — добавил он.