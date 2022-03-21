Глава СПЧ при президенте России предложил запретить работать в такси по иностранным правам

CentralAsia (CA) - Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение премьеру РФ Михаилу Мишустину с предложением запретить иностранные водительские права в такси, сообщила пресс-служба Совета.

"По итогам спецзаседания СПЧ по соблюдению прав человека при реализации транспортной и градостроительной политики, на котором был поднят вопрос о мигрантах в сфере легкового такси, Валерий Фадеев направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Совета.

В заявлении Фадеева отмечается, что СПЧ поддерживает изменения в статью 7 проекта федерального закона "О государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", находящегося на рассмотрении Госдумы, где "предусмотрена обязанность перевозчиков не допускать управление легковым такси на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений, а также обязанность водителей легкового такси проходить аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта РФ, выдавшего разрешение на осуществление перевозок".

"Совет поддерживает указанные новеллы законопроекта о такси, однако, с учетом сложностей, возникших при его прохождении в Государственной Думе, представляется целесообразным временно закрепить указанные требования в Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 октября 2020 года", - говорится в обращении Фадеева.

По словам председателя Совета, такое решение позволит "сохранить возможность передвижения по российским дорогам водителей с иностранными водительскими удостоверениями в личных целях, а также не затронет водителей, задействованных в международных грузоперевозках и международном автобусном сообщении". Глава СПЧ отметил, что надо предусмотреть переходный период, в течение которого желающие водители такси смогут пройти обучение в российской автошколе и получить российское водительское удостоверение.

По данным пресс-службы, действующее законодательство предполагает только требование для водителя легкового такси иметь общий водительский стаж не менее трех лет, который может подтверждаться датой выдачи национального водительского удостоверения в иностранном государстве.