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В Монголии стартовал национальный чемпионат по боксу среди любителей

CentralAsia (MNG) -  Победители национального чемпионата по боксу, который пройдет во Дворце борьбы Монголии с 21 по 27 марта, получат право попасть в сборную.

Спортсмены ранжируются без рейтинга, и в них принимают участие более 200 спортсменов из 41 организации. В связи с обновлением Международной боксерской ассоциации на этот раз спортсмены выступят в 12 женских и 13 мужских весовых категориях. Полуфиналы стартуют 24 марта, а финалы — 26 марта.

«Международная боксерская ассоциация работает над изменением системы судейства. Мы стремимся сделать бокс справедливым во всем мире», — сказал Б. Батнасан, генеральный секретарь Монгольской боксерской ассоциации.

Э. Цэндбаатар, заявивший о своем намерении выступать в профессиональном боксе, зарегистрировался для участия в чемпионате страны в весовой категории 63,5 кг.

Б.Батнасан сообщил, что профессиональный боксер имеет право заниматься любительским боксом не более 15 раз.

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