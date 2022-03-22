Воздушный транспорт входит в число основных препятствий для туристического сектора Монголии

CentralAsia (MNG) - Согласно новому исследованию Всемирного банка, посвященному туристическому сектору Монголии, туристический сектор Монголии предлагает уникальное ценностное предложение для туристов и обладает значительным потенциалом роста, но сталкивается с серьезными ограничениями в области воздушного транспорта и координации сектора.

В исследовании под названием «Содействие развитию инклюзивного туризма после COVID-19» анализируются показатели туристического сектора Монголии, ее нормативно-правовая среда и варианты политики на основе подхода к экономическому моделированию, основанного на данных.

«Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на туристический сектор Монголии, и его потенциал еще не раскрыт. В стране имеется множество сильных нишевых продуктов для досугового туризма, связанных с ее разнообразной природой, кочевым образом жизни, культурой и историческим наследием», – сказал Андрей Михнев, Постоянный представитель Всемирного банка в Монголии. «Это новое исследование направлено на то, чтобы помочь правительству определить приоритеты политики для более инклюзивного и устойчивого сектора туризма».

Туризм вносит важный вклад в экономику Монголии, и на его долю приходилось 7,2% ВВП, 6,8% от общего объема экспорта и 7,6% от общей занятости в 2019 году, который был лучшим годом за всю историю, прежде чем рухнул в 2020 году из-за COVID-19.

По сравнению с сопоставимыми странами в Евразии, а также со странами за пределами Евразии с аналогичными географическими особенностями и/или туристическими предложениями, Монголия теряла долю рынка за последнее десятилетие. Тем не менее, развлекательный туризм продолжает расширяться, в то время как деловые поездки сокращаются. Отдыхающие проводили в Монголии меньше времени по сравнению с аналогичными туристическими рынками.

Правительство стремится развивать устойчивый и инклюзивный туризм и сделать Монголию «международным центром кочевой культуры и туризма». Это может потребовать определения приоритетов сегментов и рынков с наибольшим потенциалом ценности, прежде чем увеличивать количество прибытий иностранных туристов, отмечается в отчете.

Нехватка ресурсов, выделяемых на развитие инфраструктуры, и протекционистская политика в области авиации препятствуют развитию сектора, согласно опросу предприятий туристических компаний, проведенному в начале 2021 года. Кроме того, представители туристической отрасли признали, что вопросы политики и координации сектора являются одними из главных проблем с которыми сталкивается сектор, в том числе отсутствие централизованной маркетинговой поддержки, реализации национальной политики в области туризма и координации.

«Сектор туризма Монголии понес убытки в размере 1,5 трлн тугриков ($ 515,3 млн) из-за COVID-19, при этом около 1600 компаний и 88 000 рабочих мест оказались под угрозой. Перед нами стоит беспрецедентная задача сохранить опытных специалистов в отрасли и свести к минимуму влияние экономического спада. Комплексный анализ, подготовленный Всемирным банком в это критическое время, когда нам нужна стратегия по возрождению туристического сектора, поможет нам оценить текущую ситуацию и определить соответствующие меры и политику», — сказал министр окружающей среды и туризма Монголии. г-н Б. Бат-Эрдэнэ.

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