Проект «Устойчивая переработка пластика в Монголии», финансируемый ЕС, помогает улучшить управление отходами в Монголии

г-жа Аксель Никез

CentralAsia (MNG) - Отходы не только вредны для окружающей среды и здоровья человека, но и наносят экономический ущерб. В Монголии у нас нет системы утилизации, поэтому почти все отходы собираются и сбрасываются на неофициальные и неконтролируемые свалки, после чего сжигаются.

«Каждый год производится около 300 миллионов тонн пластиковых отходов. Это почти эквивалентно весу всего человечества. Вот почему проект, финансируемый ЕС, помогает уменьшить вредное воздействие пластика и направлен на создание эффективной системы управления отходами в Монголии», — сказала Ее Превосходительство г-жа Аксель Никейз, посол Европейского Союза в Монголии во время встречи миссии высокого уровня в аймаке Булган.

Группа миссии, состоящая из Е.П. г-жа Аксель Никейз, Посол Европейского Союза в Монголии, Е.П. г-н Ян Витопил, посол Чешской Республики в Монголии и Е.П. Посол Республики Польша в Монголии г-н Кшиштоф Бойко едет в аймак Булган. Цель миссии – посетить объекты проекта «Устойчивая переработка пластика в Монголии» (SPRIM) в сомоне Хишиг-Өндөр, аймак Булган, и ознакомиться с мероприятиями проекта.

14 марта команда миссии встретилась с губернатором аймака Булган г-ном Ариун-Эрдэнэ Б. и представителями государственных органов и подробно обсудила приоритетные направления соответствующих организаций и возможное будущее сотрудничество. Посол Никез настаивала на полной поддержке местных властей для надлежащей реализации проекта SPRIM.

«Активное участие и заинтересованность местных властей имеют решающее значение для этого проекта. Мы ожидаем, что аймак Булган станет образцовом аймаком с эффективной системой управления отходами после реализации проекта. В результате другие провинции могут копировать передовой опыт аймака Булган», — говорит Е.П. Г-жа Аксель Никейз, Посол Европейского Союза в Монголии.

Кроме того, местные власти выразили свою полную поддержку реализации проекта SPRIM, а также потенциальных направлений сотрудничества между Булганским аймаком, сомоном Хишиг-Өндөр и участниками миссии.

О проекте: Проект SPRIM направлен на содействие экономическому процветанию и сокращению бедности, а также на поддержку развития «зеленой» экономики и перехода к низкоуглеродной, ресурсоэффективной экономике замкнутого цикла в Монголии. Он реализуется Каритас Чехия в Монголии вместе с четырьмя партнерами по проекту: Монгольский центр окружающей среды и безопасности, ЭкоСоум, Монгольский мост устойчивого развития и Т.Г. Масарика Водный НИИ.

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