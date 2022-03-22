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Электронные визы облегчают иностранным туристам посещение Монголии. Видео

CentralAsia (MNG) -  Монголия начала выдавать электронные визы, чтобы сэкономить время и деньги для иностранных граждан, путешествующих в Монголию. Граждане стран из этого списка могут подать заявление на получение электронной визы в Монголию из любой точки мира.

Типы электронных виз, которые могут быть выданы:

  • Турист /К2/
  • Участник культурно-спортивных соревнований /К4/
  • Транзит /К6/

Как подать заявку на электронную визу:

  1. Перейти на www.evisa.mn
  2. Точно и полностью заполнить заявление на получение визы
  3. Оплатить консульский сбор за электронную визу онлайн
  4. Рассмотрение заявления на получение визы
  5. В случае одобрения ваше ETA /электронное разрешение на поездку/ будет отправлено на ваш адрес электронной почты.

Этапы обработки и время:

  • Заявки принимаются 24/7
  • Сотрудники Иммиграционного агентства Монголии рассмотрят ваши документы на получение визы и определят, соответствуете ли вы требованиям для одобрения визы.
  • Ваша заявка будет обработана в течение 3 рабочих дней/72 часов.

Въезд в Монголию по электронной визе

Распечатайте расчетное время прибытия или сохраните его на своем смартфоне, предъявите на иммиграционном посту свой паспорт, где будет отсканирована ваша электронная виза.

О чем следует помнить при подаче заявления на электронную визу:

  1. Аккуратно и полностью заполнить анкету на электронную визу
  2. Паспорт должен быть действителен не менее 180 дней при подаче заявления на электронную визу.
  3. Закон запрещает заниматься деятельностью, отличной от вашей цели, указанной в вашей визе.
  4. Получение визы не гарантирует вам въезд в Монголию.
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