Электронные визы облегчают иностранным туристам посещение Монголии. Видео

CentralAsia (MNG) - Монголия начала выдавать электронные визы, чтобы сэкономить время и деньги для иностранных граждан, путешествующих в Монголию. Граждане стран из этого списка могут подать заявление на получение электронной визы в Монголию из любой точки мира.
Типы электронных виз, которые могут быть выданы:
- Турист /К2/
- Участник культурно-спортивных соревнований /К4/
- Транзит /К6/
Как подать заявку на электронную визу:
- Перейти на www.evisa.mn
- Точно и полностью заполнить заявление на получение визы
- Оплатить консульский сбор за электронную визу онлайн
- Рассмотрение заявления на получение визы
- В случае одобрения ваше ETA /электронное разрешение на поездку/ будет отправлено на ваш адрес электронной почты.
Этапы обработки и время:
- Заявки принимаются 24/7
- Сотрудники Иммиграционного агентства Монголии рассмотрят ваши документы на получение визы и определят, соответствуете ли вы требованиям для одобрения визы.
- Ваша заявка будет обработана в течение 3 рабочих дней/72 часов.
Въезд в Монголию по электронной визе
Распечатайте расчетное время прибытия или сохраните его на своем смартфоне, предъявите на иммиграционном посту свой паспорт, где будет отсканирована ваша электронная виза.
О чем следует помнить при подаче заявления на электронную визу:
- Аккуратно и полностью заполнить анкету на электронную визу
- Паспорт должен быть действителен не менее 180 дней при подаче заявления на электронную визу.
- Закон запрещает заниматься деятельностью, отличной от вашей цели, указанной в вашей визе.
- Получение визы не гарантирует вам въезд в Монголию.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения