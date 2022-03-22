Электронные визы облегчают иностранным туристам посещение Монголии. Видео

CentralAsia (MNG) - Монголия начала выдавать электронные визы, чтобы сэкономить время и деньги для иностранных граждан, путешествующих в Монголию. Граждане стран из этого списка могут подать заявление на получение электронной визы в Монголию из любой точки мира.

Типы электронных виз, которые могут быть выданы:

Турист /К2/

Участник культурно-спортивных соревнований /К4/

Транзит /К6/

Как подать заявку на электронную визу:

Перейти на www.evisa.mn Точно и полностью заполнить заявление на получение визы Оплатить консульский сбор за электронную визу онлайн Рассмотрение заявления на получение визы В случае одобрения ваше ETA /электронное разрешение на поездку/ будет отправлено на ваш адрес электронной почты.

Этапы обработки и время:

Заявки принимаются 24/7

Сотрудники Иммиграционного агентства Монголии рассмотрят ваши документы на получение визы и определят, соответствуете ли вы требованиям для одобрения визы.

Ваша заявка будет обработана в течение 3 рабочих дней/72 часов.

Въезд в Монголию по электронной визе

Распечатайте расчетное время прибытия или сохраните его на своем смартфоне, предъявите на иммиграционном посту свой паспорт, где будет отсканирована ваша электронная виза.

О чем следует помнить при подаче заявления на электронную визу:

Аккуратно и полностью заполнить анкету на электронную визу Паспорт должен быть действителен не менее 180 дней при подаче заявления на электронную визу. Закон запрещает заниматься деятельностью, отличной от вашей цели, указанной в вашей визе. Получение визы не гарантирует вам въезд в Монголию.

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