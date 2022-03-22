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Новый монгольский фильм «Soulmate» покорит сердца подростков. Видео

CentralAsia (MNG) -  Sun Pictures и Red Point объединились, чтобы создать полнометражный комедийный фильм, полный сюрпризов для мальчиков и девочек-подростков.

Действие художественного фильма «Soulmate» - («Родственная душа») начинается с того, что выпускники средней школы разыграют спектакль на выпускном, и духи двух главных героев спектакля внезапно сменяются волшебством.

Когда их дух изменится, они столкнутся с новым телом, новой средой и новым миром. Бээгии столкнется с интересными проблемами в мире девочек, а Зулаа столкнется с интересными проблемами в мире мальчиков.

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