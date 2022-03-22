Минобороны России назвало «пропагандистским враньем» данные Украины о потерях РФ

- Азия и мир, политика
- 8:34, 22 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Все распространяемые советником президента Украины Михаилом Подоляком якобы «реальные данные» о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются «пропагандистским враньем», сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, используются и другие новейшие средства поражения, а также современная авиация. Все эти системы вооружения, как и другое оружие называется современной российской армией и военно-морским флотом, сказал он и рекомендовал «никому вводить в заблуждение» относительно реальных возможностей и профессионализма российских вооруженных сил.
На окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские войска в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим, пишет Минобороны РФ.
При этом, площади расположенного рядом торгового центра использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.
Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами.
На видеокадрах объективного контроля видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет.
Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре.
«Вынужден прокомментировать слова советника офиса Украинского Президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только «количеством и крылатыми ракетами».
Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты.
Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и, ни в коем случае, не по гражданским объектам», - сказал Конашенков.
Также войска РФ уничтожили подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У», расположенных в населенном пункте Делятин, Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населенном пункте Константиновка, Николаевской области.