Президент Монголии поздравил этнических казахов с праздником Наурыз мейрамы

CentralAsia (MNG) - Сегодня монгольские казахи отмечают Наурыз мейрамы. В этот праздничный день Президент Монголии У.Хурэлсух выступил с поздравительной речью перед гражданами Монголии, этническими казахами.

«Хочу передать наилучшие пожелания талантливому и трудолюбивому казахскому народу, который мирно живет в четырех уголках своей Родины Монголии.

Наурыз, издавна известный не только для казахстанцев, но и официально признанный «Международным днем» на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и это праздник всего человечества.

Основанный тысячи лет назад среди кочевников Центральной Азии и сохранившийся до сих пор, «Фестиваль беркутов» - это фестиваль, который привлекает отечественных и иностранных туристов и способствует популяризации Монголии во всем мире, является важным наследием.

Наш казахский народ имеет давнюю традицию сохранения своего языка, культуры и традиций и празднования Наурыза без алкоголя.

Помимо сохранения своего языка и культуры казахский народ должен изучать монгольский язык, обычаи и грамотность и в полной мере пользоваться своими конституционными правами и обязанностями.

Следует и дальше развивать, продвигать и распространять казахскую музыку, танцевальные фестивали, стеганую вышивку.

Хочу выразить искренние поздравления трудолюбивому казахскому народу с рождением многих достойных и известных людей, проявивших свои профессиональные навыки, знания и опыт в своей ответственной работе.

Пусть жизнь нашего трудолюбивого и талантливого казахского народа будет полна счастья, пусть его труд будет полон успехов и пусть он будет так же умен, как алтайский орел.

Да процветает Монголия под властью Вечного Синего Неба!»

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