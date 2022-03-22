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В Узбекистане имам мечети и четыре члена его семьи умерли от отравления угарным газом

CentralAsia (UZ) -  В Ферганской области имам-хатиб мечети «Хазрати Аббос», его супруга и трое несовершеннолетних детей умерли от отравления угарным газом. Об этом сообщили в Telegram-канале имам-хатибов города Ферганы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, инцидент произошел сегодня, 21 марта. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом. В настоящее время проводится экспертиза и уточняется точная причина гибели людей. Ведется расследование.

В пресс-службе «Худудгазтаъминот» сообщили, что жилой дом был газифицирован. Поэтому на место происшествия прибыли и специалисты газоснабжающих организаций.

Как показало изучение, в гаражном помещении, над которым находилась спальня, был установлен двухконтурный котел. При этом в дымоходе были обнаружены неполадки, в частности нарушена целостность конструкции, что могло стать причиной скопления угарного газа.

Стало также известно, что 18 февраля текущего года в доме был проведен профилактический осмотр газового оборудования и жильцы дома проинструктированы о правилах пожарной безопасности, о чем имеется метка в специальной книге.

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