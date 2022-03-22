Около 42% россиян ждут возвращения большинства ушедших из России компаний в течение года

CentralAsia (CA) - Около 42% россиян ждут возвращения большинства ушедших из РФ компаний в течение года, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

26% полагают, что этот процесс растянется на 3-5 лет.

При этом 58% респондентов считают, что российские бизнесмены смогут полностью или почти полностью заменить ушедшие иностранные бренды. По оценкам 42% россиян, предприниматели России способны сделать это только частично.