Около 42% россиян ждут возвращения большинства ушедших из России компаний в течение года
- Азия и мир, экономика
- 10:32, 22 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Около 42% россиян ждут возвращения большинства ушедших из РФ компаний в течение года, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».
26% полагают, что этот процесс растянется на 3-5 лет.
При этом 58% респондентов считают, что российские бизнесмены смогут полностью или почти полностью заменить ушедшие иностранные бренды. По оценкам 42% россиян, предприниматели России способны сделать это только частично.
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