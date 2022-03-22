CentralAsia (MNG) - По данным Национального статистического управления, на конец февраля 2022 года национальная валюта в обращении достигла 1,0 трлн тугриков ($ 343,6 млн), что уменьшилось на 138,6 млрд тугриков ($ 47,6 млн) (11,8 процента) по сравнению с предыдущим месяцем и увеличилось на 12,1 миллиарда тугриков ($ 4,1 млн) (1,2 процента) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Согласно предварительным результатам, на конец февраля 2022 года чистые иностранные активы составили 1,9 трлн тугриков, сократившись на 641,1 млрд тугриков ($ 220,2 млн) (25,5 процента) по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,0 триллиона тугриков ($ 1,4 млрд) (68,2 процента) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Чистые внутренние активы составили 24,3 триллиона тугриков ($ 8,4 млрд), увеличившись на 15,8 миллиарда тугриков ($ 5,4 млн) (0,1 процента) по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,3 триллиона тугриков ($ 1,8 млрд) (27,7 процента) по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Чистые внутренние активы складываются в годовой прирост денежной массы.

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