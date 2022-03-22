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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил народ с праздником Наурыз

CentralAsia (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, пожелав счастья, здоровья и достатка, передает Elbasy.kz.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Наурыз - один из самых почитаемых праздников, который пришел к нам из глубины веков, он является символом дружбы, единства и стабильности нашей страны.

«Особую ценность этот светлый праздник приобретает на фоне происходящих в мире событий. Он помогает нам осмыслить, как важно ценить согласие в обществе, беречь мирную и спокойную жизнь в нашем многонациональном государстве. Праздник весны, обновления и созидания дарит нам надежду, придает силу и наполняет нас энергией для новых свершений во благо Отчизны. Примите мои самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья и достатка! Пусть Наурыз принесет всем нам радость, мир и процветание», - говорится в поздравлении.

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